Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Muži zákona během chvilky zachránili muže před skokem z mostu

Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava v minulém týdnu v rámci běžného výkonu služby zachránili lidský život.

Při projíždění po ulici Rudná v Ostravě Vítkovicích jeden z policistů viděl v protisměru muže, který stál na zábradlí mostu. Usoudili, že by se mohlo jednat o sebevraha, proto okamžitě zareagovali a za použití výstražných světel služební vozidlo obrátili. Celou událost prostřednictvím vysílačky oznámili operačnímu důstojníkovi a během chvilky už byli u muže. Zpočátku se snažili navázat komunikaci a přesvědčit ho, aby slezl a předešli tak jeho zranění. Vzhledem k tomu, že stál na mostě, který byl zhruba 10 metrů vysoko nad kolejištěm nákladní vlečky, muži zákona museli reagovat velice rychle. Během okamžiku už měli muže pod kontrolou a nohama pevně na zemi. U 36letého muže byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Ovšem test na přítomnost amfetaminu byl pozitivní. Následně byl předán do rukou zdravotníků, kteří ho převezli k vyšetření do zdravotnického zařízení.

Policisté se běžně setkávají s pachateli či pronásledují vozidla, ale záchrana lidského života je i pro ně výjimečnou situací.

dne 22. listopadu 2021

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem