Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Policisté zabránili možné explozi bytu …

Krátce po 21 hodině 9. března 2021 na linku 158 přijal operační důstojník oznámení o fyzickém napadení dvou žen v Ostravě – Michálkovicích. Na místo byly vyslány ihned policejní hlídky. Při příjezdu už jedna z hlídek viděla na zemi ženu (r. 1983), která byla zraněna. Druhá žena (r. 2003), dcera zraněné, mužům zákona sdělila, že je měl napadnout matčin přítel a následně doplnila, že utekl do podkrovního bytu činžovního domu. V tom se otevřelo okno daného bytu, muž začal na policisty vulgárně pokřikovat a vyhrožovat sebepoškozením a zabitím ostatních. Aby umocnil své výhružky, vyhodil kuchyňský nůž z okna. Ten dopadl na zem poblíž služebního vozidla a naštěstí nikoho nezranil. Muži zákona se za podezřelým vydali do domu, kde už na chodbě byl cítit silný zápach plynu. Podezřelý muž neotvíral, nereagoval na opakované zákonné výzvy a tak museli policisté vniknout do bytu násilím. Z důvodu podezření, že by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví i ostatních nájemníků domu, museli rychle reagovat. Za použití beranidla vyrazili dveře a začali takticky prohledávat místnosti. Při vstupu do bytu cítili ještě silnější zápach plynu. Svým bezprostředním jednáním zakročili proti muži, který přeřezal pancéřovou pogumovanou hadici přívodu plynu k plynovému sporáku. Tuto následně před zakročujícími policisty zapálil, čímž mohlo dojít k výbuchu plynu, újmě na zdraví osob a škodě na majetku. Policisté muže zadrželi, uzavřeli přívod plynu a z domu následně evakuovali 10 osob. Nikdo z nich neutrpěl žádné zranění. Podezřelému byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem přes 2 promile alkoholu v dechu. Na místo byla vyžádaná součinnost zdravotníků i hasičů.

Kriminalisté převzali podezřelého muže, se kterým byly provedeny procesní úkony. Komisař 2. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil muže (r. 1985) pro podezření ze spáchání zločinu obecného ohrožení. Dále byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody od tří do osmi let.

dne 15. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem