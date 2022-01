Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - „Vlakem cestovala z Olomouce do Ostravy za nákupy“

Předposlední den v roce se 36letá žena z Olomouce rozhodla, že si udělá radost a pojede do Ostravy za „nákupy“. Žena má v rejstříku trestu již 10 záznamů především majetkového charakteru, proto možná změnila i místo svého působení…

Ve sportovním obchodě v nákupním centrum v Mariánských Horách měla odcizit bundu. Poté přejela do centra Ostravy a v obchodním centru procházela různé obchody. Ve třech se ji podařilo do svých tašek ukrýt zboží a projít bez zaplacení. Nejčastěji se jednalo o spodního prádlo, šaty, teplákové soupravy, ale také rukavice, klobouk i další zimní bundy. Jenže u poslední krádeže si počínala „neopatrně“. Jak uvedla ve výpovědi, měla odstranit bezpečnostní kód, ten si následně ukrýt do kapsy a zapomněla ho zřejmě vyhodit. Při odchodu z obchodu se spustil alarm a v tu chvíli se za osobou vydala prodavačka a následně pracovník bezpečnostní agentury. Ženu zastihl ve společných prostorech centra. Zaměstnance následovala do zázemí obchodu, kde z tašky postupně začala vyndávat odcizené věci a k samotné krádeži se doznala. Vše bylo oznámeno na tísňovou linku 158. Poté byla předána do rukou mužů zákona a eskortována na policejní služebnu do centra Ostravy.

Podezřelá se ke svému jednání doznala, odcizené věci policistům odevzdala a do protokolu uvedla, že svůj plán jet krást do Ostravy vymyslela již v Olomouci. V dané věci ji bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež. V tomto případě ji hrozí až tříleté vězení. Odcizené zboží bylo za více jak 15.000,- Kč a škoda byla způsobena čtyřem společnostem.

dne 6. ledna 20222

por. Bc. Eva Michalíková

