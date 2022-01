Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Nebezpečná jízda v Ostravě skončila zadržením řidiče

O dalším profesionálním zákroku a vzájemné spolupráci ostravských policistů jsme se mohli přesvědčit na konci minulého roku. Na zadržení nebezpečného řidiče, který ohrožoval svou jízdou ostatní účastníky silničního provozu, se podíleli policisté z obvodních oddělení Hrabůvka, Zábřeh a policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava.

Ve středu 29. prosince 2021 policisté z oddělení hlídkové služby prováděli noční dohled nad silničním provozem. Krátce po půlnoci projížděli ulicí Čujkovova v Ostravě - Zábřehu, kdy řidič vozidla BMW z ničeho nic před nimi začal zrychlovat. Rozhodli se auto zastavit a zkontrolovat. Řidič naopak šlápl na plyn. Policisté z hlídkové služby okamžitě přes otevřený kanál radiostanice vyrozuměli ostatní hlídky v terénu o pronásledování vozidla. Zde se ukázala profesionalita kolegů a dobrá navigace policistů pronásledovaného auta, které ujíždělo přes město i rychlostí přes 130 km v hodině. Svou jízdou tak řidič ohrožoval silniční provoz, jel v protisměru a na kluzké a sněhem pokryté vozovce nezvládl řízení a narazil do patníku před rodinným domem. To mu nezabránilo v dalším ujíždění. Díky vzájemné spolupráci policistů byl nebezpečný řidič zastaven ve Staré Bělé. Řidič byl podroben orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Test na drogy však odmítl. Následně se lustrací ukázalo, že řidiči (1989) byl uložen trest v podobě zákazu řízení motorových vozidel až do roku 2023.

V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Při pronásledování nedošlo ke zranění osob.

dne 5. ledna 2022

por. Bc. Eva Michalíková

