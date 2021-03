Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Dvě loupežná přepadení během jednoho dne …

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava v minulých dnech objasnili dvě loupežné přepadení, které se staly 15. února 2021 v centru Ostravy.

V prvním případě se obětí vydírání a následné loupeže stal mladý pár (r. 2001), který je v současné době bezpřístřeší. Pachatel si je nejdříve vyhlédl v jednom z nákupních center v Ostravě, sledoval ven a nakonec je měl oslovit, že mu muž dluží peníze. Pár však muže neznal, proto se od něj odvrátil a z místa chtěl odejít. To se muži nelíbilo, proto je měl pod pohrůžkou násilí donutit, aby pro něho odcizili značkovou drogerii. Dále jim měl říct, ať se nesnaží utéct, že je bude z dálky sledovat. Ze strachu se tedy mladý pár vydal do prodejny v obchodním centru, kde odcizil značkové toaletní vody, které ukryl do svého batohu. V tom jim však zabránila ochranka a za pokladní zónou jej zadržela. Na místo se následně dostavili strážníci městské policie, danou věc zadokumentovali jako přestupkové jednání a věc oznámili správnímu orgánu. Druhý den ve večerních hodinách poblíž tramvajové zastávky v centru Ostravy však zažili další nepříjemný zážitek s mužem s předchozího dne. Ten přišel k mladíkovi a měl mu říct „včera jste mě naštvali a za to ti vyrazím čtyři zuby.“ Situace vygradovala v loupežné přepadení, kde pachatel požadoval pod pohrůžkou násilí vydání všech věcí, které mají u sebe. Ze strachu muž vydal elektronickou cigaretu a toaletní vodu od přítelkyně. Poté podezřelý muž odešel. Tentokrát se mladý pár rozhodl vše oznámit na policejní oddělení. Kriminalisté následně pátrali po možném pachateli, kterého se díky osobní znalosti a operativní činnosti podařilo ztotožnit. Komisař proti muži (1992) zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání přečinu vydírání a ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný muž měl do výslechu uvést, že po mladém páru „nechtěl nic odcizit a dokonce jim v tom měl i bránit, ať to nedělají“.

V druhém případě se obětí loupežného přepadení stal mladistvý chlapec, kterého si vyhlédl podezřelý muž už v tramvaji. Sledovat ho měl do nákupního centra v Ostravě, kde poškozeného na záchodech oslovil. S nožem v ruce mu měl říct „dej mi bundu a všechny věci co máš u sebe.“ Mladík z obavy o svůj život muži dal zimní bundu, sluchátka, mobilní telefon, ale také menší finanční hotovost vše v hodnotě zhruba 9.000,- Kč. Kriminalisté získali popis podezřelého muže a na základě dobré spolupráce se strážníky městské policie z Ostravy došlo k jeho ztotožnění. Následně při noční kontrole policisté oddělení hlavního nádraží podezřelého zadrželi a předali do rukou kriminalistů. Komisař proti muži (r. 1994) zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Obviněný muž využil svého práva a nevypovídal.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality na obviněné muže podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Oběma mužům nyní hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

dne 11. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

