Zpravodajství z Ostravy

Téměř půl roku unikal spravedlnosti 49letý recidivista, který má mít na svědomí zhruba 30 trestných činů. Jeho teritoriem byla skoro celá Ostrava, nejčastěji však měl „navštívit“ centrum Ostravy, Porubu, ale také Mariánské Hory. Kriminalisté se můžou pyšnit několika měsíční prací a následným objasněním sériového vloupání do vozidel, ale i různých objektů. Pachatelův první čin byl zadokumentován v polovině roku 2020. V lednu 2021 byl za své jednání poslán tam, kde strávil téměř polovinu svého života.

Důvodně obviněný muž se měl soustředit především na vloupání do vozidel. Způsob byl téměř stejný. Po rozbití skleněné výplně měl vniknout do vnitřních prostor a z auta odcizit vše, co tam poškození nechali. Například notebooky, mobilní telefony, nářadí v podobě vrtaček či elektro-kladiva, akustickou kytaru i jiné osobní věci. Auta však nebyly jediným jeho cílem. Recidivista se měl také vloupat do sklepních prostor. Ze sklepů bral především horská kola, ale také hokejové brusle či zimní boty. Poslední čin, který mu byl kriminalisty dokázán na konci roku 2020, se stal v centru Ostravy. Vloupat se měl i se svým komplicem do fitcentra, ze kterého si měli odnést mimo jiné notebook, finanční hotovost i horské kolo. Z posledního lupu se však dlouho neradovali. Na místě byli vyrušeni a při útěku ve společných prostorách kolo i notebook nechali.

Kriminalisté na základě vyhodnocených stop, operativní činnosti i jiných poznatků ztotožnili podezřelou osobu, kterou byl jim dobře známý muž z Ostravy. Komisař 1. oddělení obecné kriminality v Ostravě proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu krádež a přečinů poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Dále byl ze strany komisaře podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Nyní obviněnému hrozí pobyt za mřížemi až na osm let. Celková škoda byla vyčíslena téměř na 700.000,- Kč. Mužům zákona se podařila část odcizených věcí zajistit a vrátit zpět majitelům.

Obviněný muž s kriminalisty nespolupracoval a využil svého zákonného práva k věci nevypovídat.

dne 18. ledna 2021

por. Bc. Eva Michalíková

