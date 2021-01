Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Muž s kabely i čokoládou byl dopaden …

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava v minulých dnech objasnili opakované vloupání do staveniště. Ke ztotožnění možného pachatele dopomohl kamerový záznam, který zaznamenal pachatelovo jednání. Operativní činnosti a vyhodnocením stop během krátké doby policisté ztotožnili možného pachatele. Tím byl 33letý recidivista z Ostravy.

Důvodně obviněný muž měl v minulém měsíci opakovaně vniknout na staveniště bývalých jatek v Ostravě. Nejdříve si musel poradit s mobilním oplocením, které bylo vysoké skoro 2 mety. To měl nejdříve rozmontovat a poté vniknout do prostor samotného staveniště. V prvním případě měl odcizit měděný kabel dlouhý asi 20 metrů. V druhém případě se do objektu dostal úplně stejným způsobem a tentokrát si měl odnést měděný kabel dlouhý asi 15 metrů. V obou případech se jednalo o kabely k věžovému jeřábu v hodnotě přes 10.000,- Kč. Kabely měly nakonec skončit ve sběrném dvoru, kde za ně obviněný dostal přes 2.000,- Kč.

To však nebyl jediný způsob, jak se chtěl muž obohatit. V neděli 13. prosince 2020 byl „nakupovat“ v jednom supermarketu v Ostravě – Dubině. Do batohu si měl uschovat přes 80 ks čokolád a další jiné cukrovinky. Se zbožím měl projít přes pokladny, kde byl už zadržen zaměstnancem bezpečnostní agentury. Poté byl předán do rukou mužů zákona.

Důvodně obviněný muž už v minulosti páchal obdobnou trestnou činnost, za kterou byl potrestán, přesto ve svém jednání pokračoval. Komisař muži sdělil obvinění ze spáchání přečinu krádež, za což mu v době vyhlášení nouzového stavu hrozí pobyt za mřížemi až na 8 let.

17. prosince 2020

por. Bc. Eva Michalíková

