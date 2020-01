Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Kriminalisté odhalili sérii trestných činů majetkového charakteru

Kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality z Ostravy na začátku měsíce ledna odkryli sérii téměř dvou desítek trestných činů majetkového charakteru napříč Ostravou a Opavou.

V prvním případě komisař sdělil obvinění šestatřicetileté ženě z Ostravy ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci. Obviněná žena měla koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 v několika případech navštívit prodejny elektra a tam odcizit například notebooky či fotoaparát. Tyto si většinou uschovávala pod bundu či do příruční tašky. Také měl posloužit kočárek, do kterého si před prodejci měla ukrýt odcizený notebook. V dalším případě „nakupovala“ ve specializované prodejně pro dům a zahradu. Zde si měla uložit do tašky vrtačku. S tou se jí podařilo projít přes pokladnu bez zaplacení, avšak byla zadržena pracovníkem ostrahy. Bezpečnostní pracovník sice odcizené zboží zachránil, ale „zlodějce“ se z místa podařilo utéct. Jako další skutek kriminalisté evidují vloupání do kadeřnického a následně krejčovského salonu. V tomto případě měla mít spolupachatele. Tím byl muž, který je nyní již také obviněn. Po násilném vniknutí měli odcizit barvy na vlasy, laky na vlasy, finanční hotovost a také dva notebooky. Celkem měla recidivistka způsobit škodu téměř za 200.000,- Kč.

V druhém případě komisař sdělil obvinění čtyřicetiletému muži ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci. Ten se měl vloupat na konci roku 2019 a začátkem roku 2020 do kanceláří různých společností. Kromě škody, kterou způsobil, si měl pachatel odnést mimo jiné finanční hotovost, mobilní telefon, fotoaparát a několik počítačů. Mimo vloupání do objektů se měl také specializovat na prodejny s elektro zbožím. V několika případech měl odcizit stolní počítače či notebooky. V tomto případě se škoda vyšplhala na 170.000,- Kč.

Při výslechu se oba obvinění kriminalistům k činům doznali a uvedli, že svého jednání litují. Nyní jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 23. ledna 2020

