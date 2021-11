Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Proti kriminalitě bojujeme společně – obyvatel domu zamknul pachatele v domě a čekal na příjezd policistů …

Přímo při činu byli v minulých dnech zadrženi dva muži, kteří se na ulici Výstavní v Ostravě Mariánských Horách vloupali do sklepů panelového domu. Všemu dopomohla pohotová reakce jednoho muže, který v daném domě bydlí. Všiml si, že se ve sklepě svítí, proto šel zjistit proč. Už z dálky zpozoroval dva muže, kteří mu svou návštěvu odůvodnili, že na někoho čekají. Muž se s nimi nepouštěl do žádné diskuze, otočil se a ze sklepa odešel. Přesto stačil zaregistrovat dva poškozené sklepy. Jeho reakce však byla pohotová a naprosto profesionální. Odešel ze sklepa a přitom zamkl hlavní vchodové dveře, aby potencionální pachatelé nemohli utéct. Mezi tím došel za majitelkou dvou sklepů, do kterých se měli muži vloupat. Vše ji řekl a následně na místo žena zavolala policisty. Společně už čekali na příjezd mužů zákona, aby jim vše oznámili.

I přesto, že se pachatelé na místě snažili zahladit stopy a vypáčené zámky se měli pokusit vrátit zpět s tím, že se ničeho nedopustili, nebylo jim to nic platné. Policisté z místní znalosti věděli, že se jedná o muže (23 a 28 let), kteří už mají s policií zkušenosti. Následně je předali kolegům z kriminální služby z Ostravy Přívozu, kde už na ně měli spadeno. Staršímu muži komisař sdělil obvinění ze spáchání přečinů krádeže ve formě pokusu a porušování domovní svobody. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Mladší z mužů toho měl na svědomí více, proto se trestní stíhání rozšířilo. Kriminalisté celkem prokázali 10 skutků vloupání do různých objektů v Ostravě Přívoze a v Moravské Ostravě. Jeho cílem byly především sklepy či společné prostory domů, kde měl mimo jiné odcizit kola, koloběžky, ale také kočárek. V jednom případě se měl vloupat do firmy se stavebním materiálem, ze kterého si nakonec měl odnést přes 80 metrů použitého silového hliníkového kabelu. Celkovou škodu svým jednáním způsobil téměř za 240.000,- Kč.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání proti muži (23) a obvinil ho ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Také podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Obviněný muž se ke všemu doznal a s policisty spolupracoval.

dne 29. listopadu 2021

por. Bc. Eva Michalíková

Odkazy do noveho okna Foto_1 Detailní náhled

vytisknout e-mailem