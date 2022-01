Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Odcizená autosedačka: Výzva stále platí. Média a veřejnost zareagovala…

V polovině ledna 2022 jsme zveřejnili informaci o krádeži autosedačky pro handicapované dítě. Současně jsme se obrátili na veřejnost s výzvou ke sdělení poznatků k odcizené autosedačce či osobě pachatele. Policisté se stále případem zabývají, nicméně je stále neobjasněn a po pachateli i nadále pátráme.

Na výše uvedené zareagovala také veřejnost. Jak nám sdělila poškozená žena (maminka handicapovaného dítěte) po zveřejnění policejní výzvy byla oslovena prostřednictvím médií několika lidmi i nadacemi, kterým není lhostejná její těžká životní situace. Nabídli ji pomoc, včetně finanční, která se dnes proměnila v realitu. Maminka handicapovaného chlapce, který oslavil tento týden 12té narozeniny, obdržela finanční prostředky a my jsme s jejím svolením u toho mohli být…

Policisté stále uvítají jakoukoli informaci k odcizené autosedačce či k osobě pachatele. Poznatky mohou občané volat na bezplatnou linku 158.

Původní zpráva:

Ostrava 14. ledna 2021

Odcizil z auta autosedačku pro handicapované dítě…

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 30. prosince 2021 do 2. ledna 2022 vloupal do osobního vozidla CHEVROLET ORLANDO. Auto bylo zaparkované na ulici Cholevova v Ostravě Hrabůvce, poblíž obchodu. Nejdříve pachatel rozbil skleněnou výplň dveří a následně vnikl do vnitřních prostor auta. Odcizil malý technický průkaz, povinnou výbavu vozidla a také dětskou autosedačku.

Jednalo se o speciální autosedačku, která je určena pro handicapované dítě. Její pořizovací cena je okolo 70.000,- Kč. Policisté z obvodního oddělení Ostrava – Zábřeh v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. V případě dopadení pachatele a následné prokázání viny mu hrozí až dvouleté vězení.

Pro rodinu je tato autosedačka nezbytnou součástí života. Od doby, kdy jim byla odcizena, nemůžou se synem cestovat. V příloze zasílám ilustrační obrázek. Jedná se o autosedačku značky CARROT, nosnost 70 kg a byla v kombinaci šedé, černé a červené barvy.

Tímto žádáme veřejnost, která by mohla poskytnout jakékoliv informace vedoucí k osobě pachatele, aby se obrátila na tísňovou linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu. Také uvítáme poskytnuté informace k dětské autosedačce, která mohla být nabízena například k prodeji, či zástavě.

por. Bc. Eva Michalíková

