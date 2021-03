Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - SPREJERSTVÍ V BĚLSKÉM LESE

Policisté z obvodního oddělení Ostrava – Zábřeh v těchto dnech přijali hned dvě oznámení o poškození několika stromů či informačních tabulí v Bělském lese v Ostravě. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci.

Dosud neustanovený pachatel (pachatelé) měl v období od 18. března do 24. března 2021 za použití barevných sprejů vytvořit různé obrazce na několika místech, kterými jsou mimo jiné stromy, informační tabule, ale také lavičky či trámy altánku. Obrazce měly různou velikost i charakter. Zadokumentovali jsme i znaky svastiky. Policisté obdobné jednání řešili už na začátku měsíce února letošního roku. Do současnosti se však nepodařilo pachatele ztotožnit. Nemůžeme vyloučit ani potvrdit, že by se mohlo jednat o stejného pachatele.

V souvislosti s prověřováním těchto protiprávních jednání žádáme veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti neznámých pachatelů (pachatele). Jakákoliv informace by mohla přispět k objasnění těchto skutků.

V případě poznatku se můžete obrátit na linku 158 případně na nejbližší policejní služebnu.

Za jakékoliv poskytnuté informace předem děkujeme.

Dne 25. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

