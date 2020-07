Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Měli demontovat plynové kamna, ale jeden z nich měl také krást v obchodech čokolády…

Komisař 7. oddělení obecné kriminality z Ostravy podal návrh na vzetí do vazby na jednoho z trojice již obviněných mužů (26) a to za opakované krádeže. V těchto dnech všem třem mladíkům (22, 26, 27) bylo sděleno obvinění ze spáchání z přečinů krádež a poškození cizí věci.

Na konci května tohoto roku se trojice kamarádů měla domluvit na společné akci, jak nezákonně přijít k penězům. Nejdříve si měli vytipovat neobydlený dům v Ostravě - Přívoze, do kterého násilně měli vniknout a poté z něj demontovat téměř vše, co se dalo. Do auta postupně nanosili odcizené věci, kterými byly například plynová kamna, vodovodní baterie, několik desítek kusů měděných trubek, ale také nerezový dřez. Obvinění k protiprávnímu jednání uvedli, že měli odcizené věci v částce zhruba ve výši 50.000,- Kč prodat za cca 500,- Kč. Peníze si měli rozdělit a použít pro vlastní potřebu.

Několik krádeží v obchodech má na svědomí jeden z trojice mužů (26). Opakovaně měl navštívit obchodní potravinové řetězce, kde si měl pod oděv schovat především čokoládové výrobky. S těmito následně procházel pokladní zónou bez zaplacení, kde byl vždy zastaven pracovníky z ochranky. Celkově tak měl odcizit převážně čokolády za cca 700,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se dva již důvodně obvinění muži těchto skutků měli dopustit i přesto, že byli v posledních třech letech za obdobný čin odsouzeni, nyní jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, třetímu muži za jeho počínání hrozí pobyt za mřížemi až na dva roky.

