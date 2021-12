Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Při každé dobře odvedené práci musí být kousek náhody a dobré spolupráce, protože štěstí přeje pouze připraveným. O jedné takové realizaci můžou vyprávět kriminalisté z centra Ostravy.

Zhruba v polovině září letošního roku v areálu výstaviště v Ostravě probíhal festival a tyto prostory byly obestavěné mobilním oplocením. Neznámý pachatel v noci využil příležitosti, překonal plot a z jednoho pódia odcizil střižnu, procesor, ale také kabely. Škoda tak byla vyčíslena na částku přes 150.000,- Kč.

Zhruba o dva měsíce později do prodejny hudebních nástrojů přišel mladík, který nabízel k prodeji část právě odcizeného zboží. Duchapřítomný prodejce si nechal věci vyložit na pult a odešel do zázemí prodejny. Zavolal na tísňovou linku 158 a podezřelou věc oznámil. Během okamžiku už uniformovaní policisté byli na místě a poté, co se potvrdilo, že nabízené zboží pochází z trestné činnosti, zajistili ho. Mladíka vyslechli, ale výpověď byla jednoznačná. Vybavení pro straming mu předal kamarád, aby ho zanesl do prodejny, kde už měl být domluvený kupec. Jak se ukázalo, mladý muž neměl s krádeží nic společného.

Pohotová reakce prodejce, byla prvním krůčkem k objasnění krádeže. Kriminalisté se na základě operativního šetření, poznatků a následných výslechů dopracovali k možnému pachateli. Tím byl 20letý muže, který má jeden záznam v rejstříku trestu. Nakonec se ke svému jednání doznal a kriminalistům ukázal i místo, kde je schovaný zbytek lupu, který ještě nestačili prodat. Jak se později ukázalo, nebyl v tom sám. Krádež střižny měla mít na svědomí skupinka čtyř „kumpánů“.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality v Ostravě v těchto dnech zahájil trestní stíhání a obvinil muže ze spáchání přečinů krádeže. V případě prokázání viny hrozí obviněným až dvouleté vězení. Při výslechu uvedli, že měli v plánu aparaturu prodat a peníze si rozdělit.

dne 15. prosince 2021

por. Bc. Eva Michalíková

