Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

„Chtěl jsem to zkusit, zda to vyjde…“

Na začátku měsíce října 2020 jsme přijali trestní oznámení od úvěrové společnosti o uzavření spotřebitelského úvěru, který déle jak 5 měsíců nebyl klientem splácen. Na základě podnětu a skutečností nasvědčující tomu, že by mohl být spáchán trestný čin, se tímto oznámením policisté začali zabývat.

Kriminalisté 5. oddělení obecné kriminality z Ostravy zahájili úkony trestního řízení ze spáchání přečinu úvěrového podvodu. Po zadokumentování a zjištěných informací vše nasvědčovalo tomu, že se tohoto činu měl dopustit teprve 21letý mladík. V měsíci dubnu tohoto roku si chtěl pořídit auto, proto se vydal do jednoho z autobazarů v Ostravě. Vůz, který si chtěl pořídit, stál více jak 200.000,- Kč. S prodávajícím sepsal žádost o spotřebitelský úvěr, do kterého měl uvést nepravdivé údaje jak o svém zaměstnavateli, tak i výdělku. Půjčka byla mladíkovi schválena, proto už nic nebránilo v tom, aby svým novým zakoupeným autem odjel domů. Úvěr si měl sjednat i přesto, že v tu dobu nebyl zaměstnán a neměl žádný příjem. Mužům zákona se ke svému jednání doznal a na otázku, proč neuvedl pravdivé údaje, řekl: „prostě jsem chtěl auto a nevěděl jsem, jak ho získat, tak jsem to zkusil“.

Do současnosti podvodník neuhradil žádnou splátku. Předmětné auto bylo policejním orgánem zajištěno a o jeho osudu už nyní rozhodne soud.

Komisař ve zkráceném přípravném řízení sdělil muži podezření ze spáchání přečinu úvěrového podvodu, nyní mu zhrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Eva Michalíková

6. listopadu 2020

vytisknout e-mailem