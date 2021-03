Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Přetočení a snížení stavu kilometrů u více jak patnácti aut…

Na konci listopadu roku 2019 policisté přijali oznámení od ženy, která měla podezření, že se stala obětí trestného činu podvodu. Do protokolu uvedla, že je 2 roky vlastníkem vozidla Volkswagen a nyní se ho rozhodla prodat. Jenže v autobazaru v Ostravě ji výkup odmítli z důvodu přetočených kilometrů na tachometru. Byla přesvědčena, že vozidlo už tak musela koupit, proto se rozhodla celou věc řešit.

Po zadokumentování začalo prověřování různých souvislostí s případem a možným podezřelým, kterým byl nakonec 30letý muž z Ostravy. Jako fyzická osoba měla zřízenou podnikatelskou činnost na koupi a prodej vozidel. Na začátku své živnosti měl v jednom autobazaru v Ostravě vykupovat i prodávat auta. Své živnosti se nakonec věnoval z domu. Klienty získával většinou přes internetový portál. Zájemci se s mužem telefonicky spojili, poté si domluvili schůzku na zkušební jízdu a v případě spokojenosti odjeli s „novým“ vozidlem včetně kupní smlouvy.

První případ kriminalisté datují od poloviny roku 2015, kdy se obětí stal muž. Při evidenční kontrole vozidla ve stanici technické kontroly zjistil, že skutečný stav najetých kilometrů je zhruba o 250.000 km více, tudíž prokazatelně stav najetých kilometrů by měl být přes 480.000 km. Vzhledem k tomu, že tuto skutečnost zjistil až po nějaké době, nic neřešil. Kriminalisté postupně předvolali k výslechům desítky osob jak poškozených, tak svědků. Ve většině případů se poškození až na služebně dozvěděli, že jejich zakoupený vůz od obviněného muže má přetočené kilometry. Tudíž i prodejní cena vozidla by měla mít nižší hodnotu. Do výslechu měl podezřelý uvést, že o stočených kilometrech nic nevěděl. Doplnil však, že se tak mohlo stát u některého vozidla, když se měnila přístrojová deska či řídící jednotka a poté nemusel stav najetých kilometrů souhlasit se skutečným stavem.

Kriminalisté muži prokázali, že měl nejméně v sedmnácti případech od roku 2015 do roku 2018 přetočit stav kilometrů u vozidel, které měl prodávat a tím zvýšil jejich prodejní cenu. Úpravu kilometrů zřejmě posuzoval i podle stavu auta. Neoprávněně se tedy měl obohatit více jak 800 tisíc korun.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality z Ostravy zahájil trestní stíhání a obvinil 30letého muže z podezření ze spáchání přečinů podvodů. V případě prokázání viny obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

dne 25. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

