Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Loupežné přepadení - Oslava státnic skončila pro studenty špatným zážitkem…

Kriminalisté 5. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava v minulých dnech objasnili loupežné přepadení, které se stalo 4. června 2021 v Ostravě Mariánských Horách na ulici 28. října a to přímo na tramvajové zastávce. Dva mladíci (oba ve věku 22 let) se vraceli z oslavy bakalářských zkoušek, přišli na zastávku a vyčkávali na příjezd tramvaje, kterou se chtěli vrátit na koleje vysoké školy. Po chvíli k nim přistoupil jim neznámý muž, měl si rozepnout bundu a z kapsy vyndat kuchyňský sekáček na maso a měl říci: „Dívejte, co mám“. Sekáčkem před muži měl začít šermovat a domáhat se cigaret. S odpovědí, že nekouří, se však nespokojil a svůj tlak na mladíky dle jejich výpovědi měl zintenzivnit. Měl požadovat peníze či jiné věci, které u sebe měli. Jeden z mladíků chtěl z batohu vyndat mobilní telefon a přivolat policisty, ale to se dnes už obviněnému muži zřejmě nelíbilo, proto se měl následně batohu dožadovat a nakonec měl jednoho z poškozených fyzicky napadnout tak, že mu z obličeje spadly na zem dioptrické brýle. Nakonec se mladíkům podařilo z místa utéct a vše oznámit na linku 158.

Po přijatém oznámení se na místo události dostavili policisté z oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení, kteří do několika minut zadrželi podezřelého muže. Ten už měl sedět v tramvaji a čekat, až z místa odjede. Tomu však i také díky detailnímu popisu od poškozených mužů policisté zabránili. Sekáček na maso, který měl podezřelý muž u sebe, policisté zajistili a následně podezřelého předali do rukou kriminalistů. I přesto, že s kriminalisty nespolupracoval, využil svého zákonného práva a nevypovídal, komisař 5. oddělení obecné kriminality proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil 27letého muže z Ostravy ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Dále podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V rejstříku trestu má obviněný již sedm záznamů, kdy ve většině případů se jedná o násilnou trestnou činnost.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

10. června 2021

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem