Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - „Peníze padaly z nebe, lidé si zřejmě mohli myslet, že přiletěl předčasně Ježísek“

Tímto bychom chtěli poděkovat médiím za zveřejnění výzvy a také široké veřejnosti, která rychle reagovala na zprávu, že žena důchodového věku na ulici Jugoslávská v Ostravě Zábřehu nedopatřením vyhodila z okna obálku s penězi.

Do několika minut od zveřejnění jsme zaevidovali první poznatek od 36letého muže z Ostravy. Poté, co se osobně dostavil na obvodní oddělení, sdělil informace, které byly pro prověřování velmi důležité. Zjistili jsme, že ten nešťastný a osudný den pro ženu se odehrál o den později, než jsme avizovali, tedy 12. listopadu 2020. Velmi důležitou informací bylo, že peníze, které poškozená vyklepala z okna, se rozletěly do různých míst a vzhledem k větru, který v ten den byl, letěly vzduchem a dopadly na zem i v širším okolí. Na základě těchto informací a prvního výslechu jsme zjistili, že nálezce nebyl pouze jeden, ale několik. Ne však všichni se přihlásili na policii a peníze odevzdali, aby mohly být vráceny do rukou seniorky. Ne všichni se zachovali ohleduplně k ženě, která celý život s manželem šetřila, aby své úspory poté mohli rozdělit mezi své děti.

V dané věci bylo vyslechnuto téměř deset osob, v určitých věcech se jejich výpovědi shodovaly, ale někdy i rozcházely. Jedna žena uvedla, že při příchodu k domu viděla, jak lidí z okna natahují ruce, aby létající bankovky pochytaly a nakonec ještě vyběhli ven a začaly je sbírat, jako kdyby jim patřily. To si také pomyslela, proto jen kolem nich nevěřícně prošla. Z výslechu bylo také zjištěno, že nalezené peníze mohly být falešné, proto se daná osoba rozhodla, posbírané peníze vyhodit zpět z okna. Všichni vyslechnutí shodně uvedli, že nalezené peníze si nechtěli ponechat. Čekali, až se někdo ozve, aby je mohli vrátit.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava – Vítkovice, činili různá opatření, aby poškozené ženě vrátili co největší množství našetřených peněz. Aby se policisté dopracovali ke zdárnému výsledku, museli mimo jiné vyslechnout několik osob, dokonce proběhly opakované výslechy, byly vytěženy kamerové systémy i vyhodnocené zajištěné stopy. Nyní už můžeme sdělit, že žena z okna nedopatřením vyklepala téměř 170.000,- Kč a bude ji vráceno přes 90.000,- Kč.

Proto stále žádáme občany, aby si uvědomili, že každá věc někomu patří a i přesto, že ji najdou ležet na zemi, má svého majitele.

Nadále je případ v prověřování a stále vyhodnocujeme další stopy a poznatky.

21. prosince 2020

por. Bc. Eva Michalíková

Původní zpráva:

Ostrava 25. listopadu 2020

Každá věc někomu patří, proto žádáme veřejnost o pomoc při navrácení nálezu do správných rukou ….

V odpoledních hodinách dne 11. listopadu 2020 v Ostravě Zábřehu poblíž ulice Jugoslavská někdo našel větší obnos peněz, který nevrátil. Žena důchodového věku měla na posteli nachystané plastové pouzdro s úspory, které chtěla uložit na bezpečné místo. Nedopatřením však pouzdro přivzala s povlečením, které následně vyklepala z okna. Po nějaké době si uvědomila, že z okna vyklepala také pouzdro, ve kterém bylo přes 100.000,- Kč. Po penězích zůstal na zemi už jen prázdný obal.

Policisté z obvodního oddělení Vítkovice daný skutek zaevidovali. Povedly se zajistit také stopy a kamerové záznamy, které nyní vyhodnocují.

Přesto se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Jednou z možných variant může být zkratovité jednání, proto nálezce může mít strach peníze odevzdat.

V případě jakýchkoliv poznatků se obraťte na linku 158, případně na telefonní číslo 974 728 201 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Za poskytnuté informace předem děkujeme.

