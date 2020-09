Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Dostal šanci, přesto cyklista měl stále okrádat kolemjdoucí lidi …

Na začátku tohoto týdne 25. srpna 2020 v ranních hodinách policisté přijali oznámení na tísňovou linku 158 o krádeži jízdního kola v Ostravě Vratimově. Poškozená žena kolo zaparkovala před obchodem, řádně ho uzamkla lankovým zámkem a šla nakoupit. Při návratu ji však čekalo nemilé překvapení. Jízdní kolo se tam již nenacházelo. Policisté z obvodního oddělení Vratimov se proto hned vydali do ulic a začali po kole i neznámém pachateli pátrat. Do několika minut zadrželi muže na odcizeném kole. Jak se však ukázalo, v pachateli byl ztotožněn 26letý recidivista, který byl následně předán do rukou kriminalistů. V minulých dnech muži zákona objasnili sérií krádeží na osobách, které měl mít právě na svědomí zadržený muž. Při jízdě na kole měl strhávat zlato nebo krást mobilní telefony. Vyšetřování bylo vedeno na svobodě. Dostal šanci, které však nevyužil a ve svém počínání pokračoval dál.

Při výslechu se komisaři doznal jak k odcizenému kolu ve Vratimově, tak i k dalším třem krádežím. Těch se měl se dopustit obvyklým způsobem. Při jízdě na kole viděl telefonující ženy, kterým měl vytrhnout mobilní telefon z ruky. V jednom případě se mu to nepodařilo.

Komisař muži sdělil obvinění z pokračující krádeže, dále podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Škoda za všechny skutky, které v rozmezí jednoho měsíce způsobil, byla za více jak 210.000,- Kč. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Původní zpráva:

Ostrava 21. srpna 2020

Při jízdě na kole měl strhávat zlato nebo krást mobilní telefony

Kriminalisté 8. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava objasnili v minulých dnech sérii krádeží na osobách. Ve velmi krátkém čase ztotožnili možného pachatele, kterým byl 26letý muž z Ostravy.

Kladeno je mu za vinu, že v období 14 dnů měl na několika místech v Ostravě odcizit mimo jiné mobilní telefony nebo zlaté řetízky. Dle výpovědi obviněného si své oběti vybíral náhodně. Vždy projížděl na svém jízdním kole a ve chvíli, kdy spatřil třeba telefonující osobu, mobilní telefon ji nečekaně vytrhl z ruky. Další jeho obětí se staly ženy, které měly na krku zlaté řetízky. Ty měl zezadu překvapit a řetízky strhnout. Pouze v jednom případě měl okrást muže, který si zrovna schovával telefon do kapsy a ve chvíli, kdy kolem něj projížděl na kole, mu mobil vytrhl z ruky. Na svou nepozornost také doplatila jedna z objetí, která svou kabelku pověsila na kliku garážových vrat. Toho měl využít již obviněný cyklista, který projížděl kolem a kabelku odcizit. V této poškozená měla mimo jiné mobilní telefon, peněženku s doklady, ale také dioptrické brýle či klíče od bytu. Celkovou škodu svým jednáním mladík způsobil za více jak 150.000,- Kč.

Komisař muži sdělil obvinění ze spáchání přečinu krádež, za což mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 28. srpna 2020

