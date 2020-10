Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Odkrytá série vloupání do bytů

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava v minulých dnech zahájil trestní stíhání proti 27letému muži a obvinil ho ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také z vydírání.

Stíhaný muž se měl v období dvou měsíců dopustit v šesti případech vloupání do bytů a také do provozovny masážního salonu v Ostravě. Do bytů či provozovny se měl dostávat přes okno a následně odcizit například šperky, mobilní telefony, peníze, platební karty, notebooky, ale také zdravotnické roušky. Během prohledávání bytů měl být ve třech případech „vyrušen“ poškozenými. Proto se dal vždy na útěk, vyskočil z okna a v jednom případě i bez lupu. Při posledním činu se majitel bytu rozhodl muže pronásledovat. Při útěku před ním pachatel začal odhazovat odcizené věci, ale nakonec se mu podařilo z místa činu utéct.

Kriminalisté na základě operativní činnosti, shromážděných a vyhodnocených stop ztotožnili možného pachatele, kterým se potvrdil 27letý recidivista z Ostravy. Ke všem svým činům se obviněný muž policistům doznal. Motivem byl pravděpodobně finanční zisk z prodeje či zástavy odcizených věcí. Svým jednáním tak způsobil škodu přesahující 70.000,- Kč.

Důvodně podezřelý muž je podle zákona ohrožen odnětím svobody až na pět let.

por. Bc. Eva Michalíková

9. října 2020

