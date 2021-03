Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Předstíral přátelství, nakonec byl sám pachatel …

Komisař z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství z Ostravy v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělil podezření 23letému muži ze spáchání přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Kladeno mu je za vinu, že měl od poloviny měsíce prosince minulého roku až do února tohoto roku podvodně vylákat přístupové údaje k účtům na sociálních sítí své známé. Pod záminkou smyšlené legendy napsal kamarádce, že našel její fotografie na erotických stránkách. I přesto, že se to nezakládalo na pravdě, měl nabídnout pomoc přes kamaráda, který umí s počítači a dokonce pracuje pro Policii ČR a fotografie umí odstranit. Nakonec poslal ženě telefonní číslo na „smyšleného kamaráda“, kterého má kontaktovat. Číslo však bylo na jeho osobu. Žena ve věku 25 let všemu uvěřila, kontaktovala muže a nakonec mu sdělila všechny přístupová hesla, které po ni požadoval. Mladý podvodník se měl „nabourat“ na sociální účty od ženy, které celé zkontroloval. Následně měl přes NICK ŽENY napsat několik vzkazů jejím přátelům. Vzhledem k tomu, že poškozená měla stejná hesla do všech účtů na internetu, měl se ji pachatel nabourat i do mailové adresy.

Do výslechu podezřelý uvedl, že důvodem jeho jednání bylo podezření, že žena měla neoprávněně nakládat s jeho osobními údaji po internetu. Proto se chtěl přesvědčit, zda tomu tak bylo. Dále sdělil, že svého jednání velice lituje, podezření se nepotvrdilo a dokonce měl ženě napsat omluvný dopis.

Vzhledem k tomu, že byl v minulosti za obdobný skutek pravomocně odsouzen a potrestán, nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Tímto bychom chtěli doporučit veřejnosti, aby byla obezřetná při vytváření svých účtů či hesel zřízené nejen na internetu.

· Nepoužívejte jedno heslo do více účtů

· Nesdělujte své údaje jiným osobám, byť je můžete považovat za přátelé, tím budete minimalizovat možnost nabourání se do svého soukromí

· Chraňte sami sebe a předcházejte tak problémům

dne 29. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

