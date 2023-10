Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Objasněná série krádeží světlometů napříč Moravskoslezským krajem

Policisté napříč Ostravou od května tohoto roku přijímali oznámení o krádežích světlometů. Tato oznámení se hromadila, kdy i během jedné noci došlo k několika poškození vozidel a krádeží světel. Ukázalo se, že páchaná trestná činnost netrápí jen ostravské policisty, ale světlomety se kradly také na území Karvinska, Novojičínska či Frýdeckomístecka. Neznámý pachatel či pachatelé se především soustředili na typy koncernových vozidel. Všechny krádeže spojoval modus operandi, tedy poškození přední části vozidla a poté demontování světel. Při tomto však pachatel vždy násilně přerušil kabeláž elektro přívodu k světlometům.

Následovala spolupráce mezi jednotlivými územními odbory, Městským ředitelstvím policie Ostrava a kriminalisty 2. oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Případ si pod svá křídla převzali kriminalisté z 10. oddělení obecné kriminality Ostrava. Jedná se o celoměstský útvar, který se specializuje mimo jiné na rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Díky společné práci policisté získávali poznatky, které vedly k jednotlivým možným pachatelům. Činnost policistů dokonce přerostla i v mezinárodní spolupráci, kdy se ukázalo, že námi vytipovaná skupinka možných pachatelů mohla jezdit právě do sousedního státu páchat stejnou trestnou činnost.

Postupně nashromážděnými informacemi a operativní činností kriminalisté začali skládat jednotlivé dílky a rozkryli sérii odcizených světlometů u 41 vozidel. V souvislosti s pácháním této trestné činnosti padlo postupně podezření na šest osob, které však svou „činnost“ měly rozdělenou. Tři muži ve věku 32, 31 a 29 let se měli přímo dopouštět samotných krádeží světlometů, další dvě osoby (muž 40 let a žena 27 let) v některých případech měly dělat tzv. hlídače a v neposlední řadě šestý člen skupiny, muž ve věku 53 let, měl odcizené světla kupovat. Na základě předchozích souhlasů státních zástupců byly osoby zadrženy. Probíhaly procesní úkony, například výslechy osob či domovní prohlídky. Kriminalisté u těchto domovních prohlídek zajistili téměř 20 světlometů, ale také nářadí, kterým měli pachatelé provádět jejich demontáže.

Komisař 10. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil trojici mužů ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až pětileté vězení. Dva starší muži jsou stíháni vazebně. Dvojici, která měla v některých případech hlídat, komisař obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci spáchaného formou spolupachatelství. V případě odsouzení jim hrozí pobyt za mřížemi až na dva roky. Posledního muže tak zvaného „překupníka“ komisař obvinil ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, za což mu hrozí až šest let vězení. Na základě odborných vyjádření již víme, že byla způsobena škoda přes 1.500 000 korun, tedy škoda odcizením přes 500.000 korun a škoda poškozením téměř 1.000 000 korun.

dne 9. října 2023

por. Bc. Eva Michalíková

