Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žena uvěřila legendě o napadeném účtu

Tábor – Podvodník vylákal od podvedené ženy přes 200 tisíc korun.

Táborští policisté řeší další podvod, týkající se údajného napadeného bankovního účtu.

Žena ve středním věku uvěřila neznámému volajícímu, který se vydával za úředníka banky a tvrdil jí, že má napadený účet. Smyšlenou legendu ji potvrdila i další údajná pracovnice banky. Podvodník přesvědčil poškozenou, aby si do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a dále, aby se přihlásila do svého internetového bankovnictví. Podvedená žena byla přesvědčená o tom, že skutečně komunikuje s pracovníkem banky, a tak udělala vše, co po ní žádal. Následně pachatel provedl s jejím vědomím čtyři platby z jejího účtu. Internetový podvodník svým protiprávním jednáním vylákal od důvěřivé ženy částku přesahující 200 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

2. června 2023

