Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zaměřeno na cyklisty

Písek – Dopravní policisté kontrolovali cyklisty a upozorňovali na případné nedostatky ve výbavě jízdního kola.

Písečtí dopravní policisté kontrolovali ve čtvrtek 25. května odpoledne, v rámci dopravně bezpečností akce zaměřené na cyklisty, provoz na cyklostezce z průmyslové zóny. Policisté se zaměřili na povinnou výbavu jízdního kola a také na to, zda nejsou cyklisté pod vlivem alkoholu. Dechové zkoušky byly u všech kontrolovaných negativní, drobné nedostatky měli někteří ve výbavě svých kol. Žádný z dospělých cyklistů bohužel neměl ochrannou přilbu. Policisté proto všem doporučili, že přesto, že povinnost přilbu nosit je do osmnácti let, výrazně ji doporučujeme všem. Vysvětlení, že jedou jen pár kilometrů z práce domů, zaznívala u většiny kontrolovaných. K nehodě však může dojít i za humny a právě zranění hlavy po pádu z kola bývají velmi vážná. Noste přilby a věnujte pozornost také technickému stavu svého kola i povinné výbavě.

Přejeme všem cyklistům hezkou sezónu bez nehod.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová. pi.pis@pcr.cz

26. května 2023

vytisknout e-mailem