Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zadržení podezřelého

České Budějovice - Občan si zachránil svůj majetek, když zabránil v odchodu zloděje.

Hlubočtí policisté v pátek dopoledne vyjížděli do jedné z menších obcí na Českobudějovicku, kdy přijali oznámení o vniknutí neznámého muže do rodinného domu. Po příjezdu na místo zde již byli jejich kolegové z oddělení hlídkové služby České Budějovice, kteří zadrželi muže (roč. 1966), jenž se dostal do vnitřní části domu. Zde začal prohledávat osobní věci majitelů, s cílem osobního obohacení. Jeho policejnímu zadržení dle trestního řádu naštěstí předcházel „zákrok“ majitele domu, který ho zastihl v jedné z místností, kde snažil najít finanční hotovost. Zabránil mu v odchodu, kdy ihned zavolal na linku tísňového volání 158.

Podezřelý muž byl následně eskortován na oddělení, kde si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze očekávat, že se do dvou týdnů o jeho potrestání rozhodne před soudcem okresního soudu.

Úzká spolupráce občanů s policisty opět přinesla své ovoce v boji s drobnou kriminalitou.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

28. dubna 2024

