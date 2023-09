Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Záchrana života

Tábor – Čelkovice - Policisté společně s hasiči vyprostili muže z vozidla, s kterým sjel do řeky Lužnice.

Policisté Táborského obvodního oddělení byli dnes kolem půl jedenácté vysláni do ulice Nábřeží v Táboře, v městské části Čelkovice. Operační důstojník jim předal oznámení o vozidle, s kterým řidič vyjel z garáže, nezastavil a sjel z neznámých důvodů do řeky Lužnice. Řidič ve vozidle značky Škoda Fabia zůstal. Policejní hlídka, ve složení prap. Jan Suda a pprap. Michal Žilka, dorazila na místo jako první. Vozidlo již bylo celé pod vodou, situace byla vážná, nebylo na co čekat. Oba policisté okamžitě skočili v oblečení do řeky, našli vozidlo a označili místo nálezu. V tu chvíli již dorazila i jednotka Hasičského záchranného sboru Tábor. Policisté společně s hasiči vyprostili muže z potopeného vozidla a předali ho do péče Zdravotnické záchranné služby. Zdravotníci muže resuscitovali a poté ho transportovali do nemocnice.

Proč muž nezastavil a vjel do řeky, bude nadále předmětem šetření.

4. září 2023

