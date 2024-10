Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vykradená benzinka

Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – Škoda je přes 84 tisíc.

Případem vloupání do benzinové čerpací stanice v obci Kunžak se zabývají policisté z Obvodního oddělení Nová Bystřice. Událost se stala okolo druhé hodiny ranní 17. října 2024. Pachatel maskovaný černou kuklou uvedl mimo provoz kamerový systém a poté za pomoci přineseného kamene rozbil skleněnou výplň vstupních dveří, kterou se dostal do vnitřních prostor. Uvnitř ho zajímaly pouze cigarety. Ty jediné zmizely a to zhruba v hodnotě 75 tisíc korun. Pachatel poškozením zařízení a odcizením cigaret způsobil majiteli škodu ve výši 84 tisíc korun.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

18. října 2024

vytisknout e-mailem