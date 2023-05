Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidel

Strakonice, Blatná – Pachatel dopaden.

Strakoničtí kriminalisté ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Blatná a Strakonice objasnili vloupání do čtyř zaparkovaných vozidel ze dne 19. února 2023 v okrese Strakonice. Všechny poznatky a zajištěné stopy vedly k 23letému muži, kterého strakoničtí policisté obvinili ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Recidivista se pohyboval po republice, kde se zaměřoval právě na zaparkovaná vozidla, která si tipoval náhodně. Dne 19. února 2023 zavítal do strakonického okresu, kde se vloupal do čtyř vozidel. V Blatné v ulici Malý Vrch a Topičská rozbil za pomoci nalezené železné tyče okénka u vozidel Škoda Octávila a VW Golf. Interiéry vozidel prohledal a odcizil peněženky s doklady, finanční hotovost, multimetr, tašku od netebooku a platební karty. Jednu z karet použil i pro výběr hotovosti. Škoda, kterou způsobil majitelům aut, je vyčíslena na 17 000 korun. Jeho noční kratochvíle po okrese pokračovala do Strakonic. Autem dojel do Dražejova, kde si vyhlédl vozidla zn. Dacia a BMW v ulici Nová. Násilím vnikl do aut, ze kterých odcizil černý plastový kufr s aku vrtačkou včetně baterie a nabíječky a pracovní péřovou vestu. U BMW navíc poškodil zámek a rám pravého předního okna. Majitelům způsobil celkovou škodu ve výši 29 000 korun.

Obviněný se skutků dopustil i přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen Okresním soudem Rakovník.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

4. května 2023

