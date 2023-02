Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

Tábor – Zloděj odcizil nářadí.

Nezvaný návštěvník se v přesně nezjištěné době od sedmé hodiny večerní dne 5. února do třetí hodiny odpolední dne 6. února 2023 vloupal do sklepní kóje v bytovém domě v ulici Angela Kančeva v Táboře. Zloděj vnikl neuzamčenými dveřmi do sklepních prostor, kde po překonání zámku na dveřích do jedné ze sklepních kójí vnikl do vnitřních prostor, které prohledal a odcizil různé elektrické i ruční nářadí. Celková škoda byla odhadnuta na více než 24 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

Občané jsou policií na vykrádání sklepních kójí opětovně upozorňováni. Na místě je připomenout nejen obyvatelům panelových domů přiměřené zabezpečení vlastních kójí, ale i vstupů do sklepních prostor a do domů samotných, zejména pak jejich častější kontrolu.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

8. února 2023

