Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do rekreačního domu

Tábor – Slapsko – Zloděj odcizil různé nářadí.

Do rekreačního domu v katastru obce Slapsko se v přesně nezjištěné době od 17. ledna 2024 do 6. února 2024 vloupal dosud neznámý zloděj. Vnikl na oplocený nezajištěný pozemek, pokračoval dále do neuzamčeného přístavku domu, odkud se dostal do stodoly. Zde odcizil různý elektroinstalační materiál. Poté násilím překonal dveře do skladu rekreačního objektu, který prohledal a odcizil motorovou pilu, troje zahradnické nůžky, stavební rozvaděč, elektrické bourací kladivo a stavební světlo. Majitelům způsobil škodu za více než 30 tisíc korun.

Mladovožičtí policisté případ nyní prošetřují jako podezření z krádeže vloupáním a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 7. února 2024

