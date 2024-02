Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kůlny

Prachatice – Volary – Pachateli odtud přišly vhod staré pneumatiky, ruční kára i horské jízdní kolo. (Hlasová schránka 974 236 116)

Volarští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel vnikl během uplynulých deseti dnů do volně přístupné zahrady u bytového domu ve Volarech, kde se následně vloupal do uzamčené kůlny. Objekt prohledal a následně odtud odcizil čtyři kusy starých pneumatik Matador na plechových discích, ruční dvoukolovou káru a horské jízdní kolo, zelené barvy, stáří sedm let, čímž majiteli způsobil škodu za více jak 3 000 korun. Policisté provedli ohledání místa činu a nyní po pachateli pátrají.

Volarští policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 740 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

6. února 2024

