Vloupání do klubovny

Strakonice – Blatná – Poškodil majetek a odnesl pokladničku s penězi, vodovodní baterii a alkohol.

Policisté pátrají po pachateli, který se v době od 12. dubna 2023 do 15. dubna 2023 vloupal do klubovny na hřišti v Blatné. Nejprve z přístřešku letní kuchyně odmontoval vodovodní pákovou baterii, kterou odcizil. Poté vnikl do objektu, kde se pokusil nahlédnout do všech prostor klubovny. To se mu ale nepovedlo. Převážně poškodil zajištění u dveří dalších místností. Co se mu ale podařilo, dostal se do uzamčené dřevěné skříňky, ze které odnesl kovovou pokladničku s finanční hotovostí a tři láhve alkoholu. Navíc na budově klubovny nad oknem odstřihl dva kabely vedoucí k televizní anténě a k routru wifi. Pachatel svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 12 000 korun. Případem se zabývají blatenští policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

17. dubna 2023

