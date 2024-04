Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kadeřnictví

Strakonice – Zmizely kadeřnické potřeby za desítky tisíc korun.

Blatenští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v noci na 24. dubna 2024 vloupal do kadeřnictví v ulici Čechova v Blatné. Násilím vnikl do kadeřnictví, kde odcizil kadeřnické potřeby za více než 50 000 korun. Z provozovny odnesl strojek zn. Kyonae Barber Clipp s příslušenstvím, kadeřnické nůžky různých velikostí a značek, hřebeny, barvy na vlasy, vysoušeč vlasů s magnetickou hlavou, nabíječku a pokladničku s finanční hotovostí, razítky od kadeřnictví a různými doklady. Policisté se krádeží intenzivně zabývají a zároveň se obrací s žádostí o spolupráci na veřejnost. Jakékoli informace, které by mohly s případem souviset, sdělte policistům obvodního oddělení v Blatné na tel. čísle 974 237 710.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

25. dubna 2024

