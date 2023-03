Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do dvou stavebních buněk

Tábor - Krátošice – Zloděj odcizil nářadí za nejméně 300 tisíc korun.

Policisté pátrají po zloději, který se v nočních hodinách z 23. na 24. března letošního roku vloupal do stavební buňky, která je umístěna na nezpevněném parkovišti v katastru obce Krátošice. Po násilném překonání vstupních dveří vnikl dosud neznámý pachatel do buňky, kterou prohledal a odcizil vibrační pěch, elektrocentrálu, čerpadlo a zařízení s hydraulickým posunem na svařování potrubí. Následně se na témže místě vloupal do další stavební buňky, ze které odcizil vibrační desku, elektrocentrálu, pojízdnou pilu na asfaltové povrchy. Z uzamčené dřevěné bedny na nářadí, kterou přemístil před buňku, odcizil příklepovou vrtačku a AKU rozbrus. Firmě svým protiprávním jednáním způsobil škodu za nejméně 300 tisíc korun.

Policisté ze Sezimova Ústí zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

27. března 2023

