Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Tábor - Vlásenice – Zloděj způsobil škodu za téměř 13 tisíc korun.

Táborští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. V souvislosti s tím pátrají po dosud neznámém zloději, který se v době od 8. do 9. března 2023 vloupal do jednoho z domů v obci Vlásenice. Po rozbití skleněné výplně okna vnikl do vnitřních prostor domu, který důkladně prohledal a odcizil dvoje hodinky, nástěnné hodiny, hnědé pendlovky a sádrovou sochu koně.

Majitelka odhadla celkovou škodu na téměř 13 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

10. března 2023

