Ujížděl

Písek – Nereagoval na výzvy policistů, přidal plyn, a ujížděl pronásledován hlídkou přes několik obcí.

Ve středu 30. října před polednem si hlídka píseckých dopravních policistů všimla podezřelého řidiče motocyklu na silnici I/20 na přeložce města. Policisté řidiče zastavovali a dávali mu pokyn k následování služebního vozu k benzinové čerpací stanici na bezpečné místo k provedení kontroly. Řidič nejprve zpomalil a jel za hlídkou, ve chvíli, kdy policisté sjížděli, tak muž „vzal za plyn“ a začal ujíždět dál směrem na Prahu. Muž jel dál přes obce Zlivice, Vráž u Písku až do Ostrovců, kde odbočil až na účelovou komunikaci, kde skončil na okraji louky a již nemohl dál pokračovat. Během této riskantní jízdy, kdy překračoval nejvyšší povolené rychlosti v obcích i mimo ohrožoval další účastníky silničního provozu, a to jak řidiče, tak chodce. Hlídka muže pronásledovala a u Ostrovců pak vyšlo najevo, proč ujížděl. Již v minulosti měl problémy s předpisy a má uložen zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do léta roku 2025. Motocykl Yamaha si vzal bez svolení majitele a dokonce na stroji měl připevněnou fiktivní registrační značku, kterou si nechal vyrobit.

Policisté případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a do dvou týdnů by se měl dostat před soud.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

1 .11.2024

