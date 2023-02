Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Újezdy

Písek – Hledáme svědky dopravních nehod.

Písečtí dopravní policisté řeší další dopravní nehody s újezdy účastníků, obracíme se na případné svědky s žádostí o pomoc.

Dne 2. února krátce před půl osmou ráno jel řidič s modrým osobním automobilem značky Ford po ulici Krčská v Protivíně. Jel ve směru od Krče a při projíždění pravotočivé zatáčky na železničním přejezdu přejel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím nákladním automobilem značky Ford. Poškodil levou část vozu a nákladní automobil ještě odrazil na svodidla. Škoda je předběžně odhadnuta na 100 000 korun. Řidič z místa ujel.

Dne 6. února kolem deváté dopoledne jel v Písku po ulici Burketova směrem do ulice Čelakovského zatím nezjištěný řidič. Na přemostění se nedržel vpravo, přejel do protisměru a střetl se se Škodou Octávií. Mělo by se jednat o osobní automobil značky Škoda Octavia jedničkové řady v modré barvě. Řidič opět ujel.

Dne 9. února patnáct minut po šesté ráno jel po silnici I/20 na úrovni restaurace McDonadl řidič nákladního automobilu s návěsem, pravou částí kabiny narazil do levé strany souběžně jedoucího automobilu značky VW Golf a také tento řidič z místa dopravní nehody ujel.

Obracíme se na případné svědky s žádostí o pomoc při prošetřování okolností těchto případů a při pátrání po řidičích, kteří ujeli. Využít můžete linek 974 235 254 či 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

9. února 2023

vytisknout e-mailem