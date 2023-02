Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ublížení na zdraví

Prachatice – Vimperk – Podezřelý dostal fyzickým napadením druhého muže do pracovní neschopnosti. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté sdělili podezření 31letému muži z Českobudějovicka z přečinu ublížení na zdraví. Podezřelý napadl předminulé pondělí v odpoledních hodinách před budovou Základní praktické školy ve Vimperku druhého muže, kterému uštědřil několik ran pěstí do oblasti krku a obličeje, čemuž se poškozený nedokázal bránit. Nakonec do něho strčit, následkem čehož upadl poškozený na záda, kde ho na zemi agresor znovu fyzicky napadl. Útokem utrpěl napadený muž zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření s měsíční pracovní neschopností. Dále mu byla způsobena také hmotná škoda ve výši nejméně 700 korun poškozením bundy. Další prověřování provádí vimperští policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová

20. února 2023

