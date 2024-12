Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střet na přechodu pro chodce

Český Krumlov - Řidiči, zvyšte svou obezřetnost u škol!

Dnes ráno před půl osmou vyjížděli českokrumlovští dopravní policisté do města Větřní k oznámené dopravní nehodě v blízkosti základní školy, kde došlo k střetu s chodci. Po příjezdu na místo zjistili, že řidička osobního vozidla tovární značky BMW X3 20 xDrive, jela ve směru od ulice Frymburská přes čtyřramennou křižovatku do ulice Šumavská, kdy se pravděpodobně plně nevěnovala řízení vozidla, nesledovala situaci v provozu na pozemní komunikaci, kde vizuálně kontrolovala pohyb potencionálních chodců na přechodu pro chodce vpravo, přičemž přehlédla dvě děti školního věku, jdoucí po přechodu pro chodce zleva do prava a následně do nich narazila.

Při dopravní nehodě došlo k blíže nezjištěnému zranění, které si vyžádalo výjezd Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. U řidičky byl proveden test na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger, který ukázal negativní výsledek.

V souvislosti s tímto případem a že se posouvá čas ranní viditelnosti, připomínáme všem řidičům obezřetnost u přechodů pro chodce u základních a mateřských škol.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

6. prosince 2024

Odkazy do noveho okna DN ve Větřní u ZŠ 1 Detailní náhled

vytisknout e-mailem