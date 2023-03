Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Stali jste se svědky nehody na sjezdovce? Ozvěte se!

Český Krumlov – Lipno nad Vltavou – Hledáme svědky nehody, která se stala v důsledku neopatrné jízdy.

Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, kterého se ve středu 22. února 2023 v době okolo 10:00 hodin dopustil dosud neustanovený pachatel. K události došlo na blíže nezjištěném úseku sjezdovky K Yettimu ve Skiareálu Lipno nad Vltavou. Jeden z návštěvníků zde v důsledku neopatrné jízdy zezadu vrazil do poškozené, které vlivem pádu vznikla zranění, se kterými musela být převezena do českobudějovické nemocnice a podrobit se zde operačnímu zákroku. Lipenští policisté v této souvislosti pátrají po chlapci v přibližném věku od deseti do patnácti let, oděném v zelenomodré kombinaci a pravděpodobně jeho matce, kteří by mohli pomoct s objasněním uvedené nehody. O pomoc žádají ale také veřejnost. Pokud jste se stali svědkem uvedené nehody nebo máte informace, které by mohly pomoct s jejím objasněním, ozvěte se prosím policistům na telefonním čísle 974 232 760 anebo na lince tísňového volání 158. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody až na jeden rok.

Za případnou spolupráci předem děkujeme.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

14. března 2023

