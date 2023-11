Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Srážka vlaku s vozidlem

Strakonice – Řidič vyvázl s lehkým zraněním.

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 dopoledne došlo na nezabezpečeném železničním přejezdu na místní komunikaci ul. Písecká v obci Strakonice k dopravní nehodě - srážce nákladního automobilu tov. zn. VW TRANSPORTER s osobním vlakem. Řidič vozidla jel po místní komunikaci ulice Písecká ve směru do centra města. Před železničním přejezdem zastavil na příkaz dopravní značky „Stůj dej přednost v jízdě“ tak, že přední část vozidla zasahovala do kolejiště. Když řidič zahlédl přijíždějící vlak od Blatné do Strakonic, snažil se rychle couvnout z kolejiště, což už nestačil a došlo ke střetu. Osmašedesátiletý řidič vozidla utrpěl lehké zranění. Ve vlaku, kde cestovalo 13 cestujících, se nikomu nic nestalo. Požití alkoholu bylo na místě u řidiče i strojvedoucího vyloučeno dechovou zkouškou. Trať byla uzavřena přibližně na tři hodiny.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

10. listopadu 2023

