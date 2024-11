Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidiči se nevěnovali řízení

České Budějovice - Muž i žena podcenili noční jízdu. U muže ještě "figuroval" alkohol.

Včera před půlnocí vyjížděli českobudějovičtí dopravní policisté k oznámené nehodě v Hluboké nad Vltavou, kde došlo k následnému požáru osobního vozidla a zemního stroje. Po příjezdu na místo zde zasahovali hlubočtí policisté a příslušníci Sboru dobrovolných hasičů, kteří uhasili požár obou motorových vozidel na křižovatce ulic Nad Parkovištěm a Sportovní. Dalším šetřením jsme zjistili, že řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Superb v půl dvanáct pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla, při průjezdu zúženým úsekem pozemní komunikace, který je označen dopravním značením a probíhá zde stavba, narazila levou přední částí vozidla do přenosného dopravního značení. Poté sjela do vyfrézovaného úseku silnice a čelně narazila do stojícího pracovního stroje tovární značky Wacker Neuson. Ihned po dopravní nehodě došlo k požáru obou vozidel. Řidička utrpěla lehké zranění a po prvním ošetření jí záchranáři převezli do nemocnice.

Provedenou dechovou zkouškou bylo vyloučeno požití alkoholu před jízdou či během ní. Způsobená škoda byla vyčíslena na více jak 900 000 korun.

K druhé noční nehodě vyjížděli stejní policisté dnes před 4. hodinou ráno na českobudějovickou Novohradskou ulici, kde ohlásil řidič osobního vozidla dopravní nehodu se sloupem veřejného osvětlení. Po příjezdu na místo a vlastním šetření dopravní policisté zjistili, že řidič je s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Tiguan ke kruhovým objezdům k silnici II/156 v obci České Budějovice, kde pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla, nezvládl projet pravotočivou zatáčku, kdy na kruhovém objezdu najel příliš vlevo, dostal se na zatravněný ostrůvek, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení a dále poškodil další dopravní zařízení a skončil ve vedlejším jízdním pruhu.

Provedenou dechovou zkouškou jsme zjistili, že byl řidič ovlivněn alkoholem, kdy výsledek zkoušky přístrojem Dräger vykázal více jak 1,6 promile. Po pár minutách opakovaný test se o jednu desetinu zvýšil. Vzhledem k tomu, že byl řidič zraněn, převzala si ho na místě osádka Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Způsobená škoda byla vyčíslena na více jak 200 000 korun.

12. listopadu 2024

