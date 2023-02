Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prodejnu potravin navštívil zloděj

Jindřichův Hradec – Dačice – Zloděj se zaměřil na cukrovinky.

Do prodejny potravin ve Volfířově se o víkendu vloupal dosud nezjištěný pachatel. K vloupání došlo od pátku 9. února 2023 do soboty 10. února 2023. Do prodejny se dostal po vypáčení bočních vstupních dveří, na kterých poškozením způsobil škodu za 40 tisíc korun. Prodejnu prohledal a z prodejní místnosti odcizil drobné mince a cukrovinky čímž způsobil škodu převyšující 2 tisíce korun. Dačičtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů Krádež a Poškození cizí věci.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

13. února 2023

vytisknout e-mailem