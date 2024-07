Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prodávala pervitin

Jindřichův Hradec – Mladá dealerka se činila.

Jindřichohradečtí kriminalisté obvinili teprve devatenáctiletou ženu z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kriminalisté zjistili, že přinejmenším od května do června 2024 poskytla různým osobám nejméně ve čtyřiceti případech za úplatu pervitin. Obviněné ženě tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od jednoho do pěti let.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

17. července 2024

vytisknout e-mailem