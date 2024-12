Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození dopravního značení

České Budějovice - Neznámý řidič narazil do dopravního značení na dálnici D3 a pak z místa odjel.

Dopravní policisté z dálničního oddělení Borek vyšetřují dopravní nehodu – poškození přenosného dopravní značení na dálnici D3, 130 km, na aktuálním konci dálnice před Českými Budějovicemi. Dodus neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla dne 22. listopadu 2024 v době od 09:30 hod. do 10:30 hod., ve směru jízdy Ševětín – České Budějovice, narazil do dopravního značení usměrňující jízdu z levého jízdního pruhu do pravého a následně sjezd z dálnice a poté z místa ujel.

Vaše případné svědectví přijmeme na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Borek, se sídlem v obci Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 901, 974 227 900 nebo na linku tísňového volání 158.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

6. prosince 2024

