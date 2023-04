Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pokračoval v krádežích

Táborsko – Nezastavilo ho ani to, že už je stíhán pro obdobné trestné činy.

Policejní komisař rozšířil trestní stíhání proti třicetiletému muži z Táborska, který si koncem března letošního roku převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. Viz: Tisková zpráva z 30. března 2023

I přesto, že již je trestně stíhán, v trestné činnosti pokračoval. Po jednom z vloupání do chaty na Jistebnicku byl dne 4. dubna 2023 zadržen a eskortován do policejní cely. Policisté mu nově prokázali šest vloupání do chat na Jistebnicku, vloupání do stánku s květinami v Soběslavské ulici v Táboře, vloupání do kabin na fotbalovém hřišti v katastru obce Božejovice a poškození harvestoru v katastru obce Drahnětice.

Celková škoda, kterou způsobil je odhadována na více než 700 tisíc korun.

Včera policejní komisař předal obviněnému usnesení o zahájení trestního stíhání pro pokračující trestnou činnost. Muž je obviněn z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrh akceptoval a policisté ho eskortovali do vazební věznice. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

6. dubna 2023

