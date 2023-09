Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodné vylákání peněz

Jindřichův Hradec – Žena přišla o více než 100 tisíc korun.

Policisté v Jindřichově Hradci přijali začátkem měsíce září oznámení o podvodném jednání. Poškozenou ženu telefonicky kontaktoval podvodník vystupující jako odborník bankovního bezpečnostního a krizového řízení a nabídl jí očištění finančních prostředků od platebních virů. Dle pokynů podvodníka si do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup k zařízení. Poté se přihlásila do svého internetového bankovnictví, ze kterého za účelem očištění finančních prostředků postupně přeposlala 104 tisíc korun do jiné banky. Slibované očištěné peníze se jí však nevrátili. Znovu bychom chtěli upozornit širokou veřejnost na obezřetnost. Vše si vždy ověřte osobně v bance, popřípadě na bezplatné infolince své banky.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

5. září 2023

