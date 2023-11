Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvedl desítky lidí

Strakonice – Obohatil se o více než 400 000 korun.

Inzeráty na inzertním portálu Bazoš nabízející prodej různých součástek, náhradních dílů, ale i vozidel a technických průkazů na motocykly značek JAWA, ČZ, STADION, MANET, vozidla zn. AERO, TATRA a VELOREX včetně traktorů zn. ZETOR zaujaly desítky lidí. V době od srpna 2022 do prosince 2022 podvodník nabízel k prodeji uvedené zboží a také elektronicky kontaktoval osoby poptávající se prostřednictvím svých inzerátů na nákup různých součástek, náhradních dílů a technických průkazů k motorovým vozidlům uvedených značek. Sliboval dodání zboží, a to i přesto, že věděl, že jím nedisponuje. Téměř čtyři desítky lidí zaslaly podvodníkovi na bankovní účty různé peněžní částky od 2 700 korun do 50 200 korun, ale objednaného zboží se nikdy nedočkaly. Celková částka, kterou pachatel takto během čtyř měsíců získal, byla vyčíslena na 412 650 korun. Policisté oddělení hospodářské kriminality územního odboru Strakonice se případy intenzivně zabývali a odvedli skvělou práci. Z podvodů obvinili 34letého muže z Olomouce. Tento muž se podvodů nedopustil poprvé. V současné době si za předchozí trestnou činnost (podvody podobného charakteru) odpykává trest odnětí svobody.



7. listopadu 2023

