Opilec za volantem

České Budějovice - Naboural do dopravní značky a do pak do jiného auta.

Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu podezřívají z trestného činu ohrožení od vlivem návykové látky muže (72 let) z Českobudějovicka, který v neděli v odpoledních hodinách řídil automobil pod vlivem alkoholu. Pohyboval se osobním automobilem značky Peugeot po obci Roudné. Jel po ulici Zahradní směrem k ulici Lesní, když při výjezdu z kruhového objezdu se neudržel na silnici, vyjel v pravo mimo cestu, kde narazil do dopravního značení, které povalil. Následně jel v protisměru a u jednoho domu narazil levým bokem automobilu do přední části zde zaparkovaného vozidla značky Ford. Pokračoval dále, zastavil u jednoho domu a pak už jej zkontrolovali policisté. Provedli u něj orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu v dechu. Opilému řidiči v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

27. března 2023

