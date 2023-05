Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okresní kolo mladých cyklistů

Prachatice – První místa v mladších i starších žácích opět obsadily děti ze ZŠ Šumavské Hoštice.

Dopravní soutěž mladých cyklistů má svoji tradici, sahající až do šedesátých let 19. století. Je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy žáků základních škol. Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěží ve vědomostech z pravidel silničního provozu, dovednostech jízdy na kole a v zásadách poskytování první pomoci.

Soutěžní program pro začínající cyklisty každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP a je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, a to ve dvou kategoriích. Do I. kategorie se hlásí děti ve věku 10 – 12 let, do II. kategorie se pak hlásí žáci od 13 – 16 let, kteří stanoveného věku dosáhli v příslušném kalendářním roce konání soutěže.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy a působení na žáky ve školách, aby si děti osvojili správné a bezpečné chování v silničním provozu. Dopravní výchova má také přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu zejména pro cyklisty. Dopravní výchova by měla také přispět ke zdokonalení dětí v technice jízdy na kole, podněcovat, zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a dopravní výchovu.

Okresní kolo mladých cyklistů se konalo v Prachaticích dne 16. května 2023 v dobře připraveném zázemí areálu Domů dětí a mládeže. Do soutěže se zapojilo celkem 7 základních škol, a to ZŠ Národní Prachatice, ZŠ Zlatá Stezka Prachatice, ZŠ Volary, ZŠ Vacov, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Čkyně a ZŠ Smetanova Vimperk.

V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístila ZŠ Šumavské Hoštice, na 2. místě ZŠ Smetanova Vimperk a na 3. místě ZŠ Zlatá stezka.

V kategorii starších žáků se na 1. místě umístila ZŠ Šumavské Hoštice, na 2. místě ZŠ Zlatá stezka a na 3. místě ZŠ Vacov.

Vítězná družstva postupují dále do krajského kola, které se bude konat dne 7.6. 2023 v Českých Budějovicích.

Soutěžící prokázali velmi dobrou připravenost, žáci škol brali soutěž vážně a dokázali, že dopravní výchova je důležitou složkou přípravy dorůstající generace a nelze ji brát na lehkou váhu.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

18. května 2023

