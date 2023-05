Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okresní kolo dopravní soutěže

Tábor – Písek – Mladí cyklisté z Táborska a Písecka soutěžili o postup do krajského kola.

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro rok 2023 se konalo dne 23. května v Táboře u vodní nádrže Jordán, na dětském dopravním hřišti a u střední zemědělské školy.

Celkem 12 základních škol z Táborského a Píseckého okresu si přijelo zasoutěžit. Děti prokazovaly své znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu, vyzkoušely si jízdu zručnosti a prověřili svůj orientační smysl. Podílely se na záchraně člověka v bezvědomí, ošetřovaly rozbitá kolena a ruce.

Napsala Agáta Slunečková

Mladí soutěžící byli ze začátku velmi nervózní, ale do závodu vložili maximum. Počasí bylo ideální, chvilkami lehce poprchávalo, ale to nebylo nic, co by naši závodníci nezvládli.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, na mladší a starší žáky základních škol. Mladí cyklisté museli splnit 5 disciplín s co nejmenším počtem trestných bodů.

Napsala Melanie Suchá

Ve 12 hodin proběhlo vyhlášení výsledků a výherců této soutěže, kde třetí místo za starší žáky z táborského okresu získala ZŠ Soběslav, tř. Dr. Eduarda Beneše, druhé místo obsadila ZŠ a MŠ Choustník a první místo získala ZŠ a MŠ Jistebnice.

V kategorii mladších žáků z okresu Tábor se na třetím místě umístila ZŠ Planá nad Lužnicí, na druhém místě se umístila ZŠ Soběslav, tř. Dr. Eduarda Beneše a první místo obsadila ZŠ a MŠ Jistebnice.

V kategorii starších žáků z okresu Písek získala třetí místo ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, na druhém místě se umístila ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Čelakovského a zvítězili žáci ZŠ Chyšky.

V kategorii mladších žáků z okresu Písek obsadila třetí místo ZŠ a MŠ Bernartice, druhé místo získala ZŠ T. G. Masaryka Milevsko a zvítězila ZŠ Chyšky.

Napsala Kateřina Tlapová

Pořadatelem okresního kola v Táboře byl Aktiv BESIPu při MěÚ Tábor ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Táboře, Územním odborem Policie ČR Tábor, Městským úřadem a Městskou policií Tábor, ATK Malý Jordán Tábor, Oblastním spolkem ČČK v Táboře, Střední zdravotnickou školou v Táboře, Vojenskou policií Tábor a VOŠ a SZeŠ v Táboře. Akce se konala za krásného počasí a za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Všem zúčastněným gratulujeme a zvlášť vítězným družstvům, která postupují do krajského kola, které se koná dne 7. června 2023 v Českých Budějovicích.

Napsal Adam Janura

Zpráva vznikla za přispění mladých studentů na praxi.

24. května 2023

tisková mluvčí a preventistka

24. května 2023

